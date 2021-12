Australian Open deelt met plezier wildcard uit aan Andy Murray: jacht op zesde finale kan beginnen

Dat heeft toernooidirecteur Craig Tiley bekendgemaakt. "Andy staat bekend voor zijn fighting spirit, zijn passie en zijn liefde voor het spel. Ik ben verheugd om hem in januari te kunnen verwelkomen in Melbourne", aldus de Australian Open-baas.

Ook Murray zelf staat te popelen om in actie te komen. "Het is boeiend om opnieuw op de Australian Open te kunnen spelen. Ik ben Craig en zijn team dankbaar om me die kans te geven. Ik heb geweldige tijden gekend in Australië en heb er gespeeld voor een geweldig publiek. Ik kan niet wachten om opnieuw op de baan te stappen in Melbourne."

