Australian Open twijfelt niet na coronabesmetting Nadal: "Er van overtuigd dat hij er bij zal zijn"

Wat moet dat worden op de Australian Open, als nu al verschillende spelers besmet zijn? Rafael Nadal is er bijvoorbeeld één van. Al heeft het ook een voordeel om op dit tijdstip een coronabesmetting op te lopen: dan is er misschien nog genoeg tijd om er weer bovenop te komen.

Aan die redenering klampt de organisatie van de Australian Open zich vast. Craig Tiley, de toernooidirecteur van de Australian Open, rekent op een deelname van Nadal in Melbourne. "Ik ben er van overtuigd dat hij er bij zal zijn", klinkt het.

Nadal hield een coronabesmetting over aan een exhibitietoernooi in Abu Dhabi, maar de Australian Open gaat pas op 17 januari van start. "Wie op dit moment positief test, heeft nog tijd om te herstellen", denkt Tiley. "Zodra de besmette spelers niet meer positief zijn, is er geen enkel probleem meer."

ONZEKERHEID ROND DJOKOVIC BLIJFT

Nadal is zeker niet de enige die besmet is in aanloop naar de eerste Grand Slam van 2022. Het vrouwentennis is hard getroffen: Bencic, Jabeur en Raducanu hebben allen positief getest. Bij de mannen heerst er ook nog altijd onzekerheid over de deelname van Novak Djokovic aan de Australian Open vanwege de verplichte vaccinatie voor alle deelnemers.