Gillé en Vliegen hebben een nieuwe coach

Sander Gillé en Joran Vliegen gaan in zee met een nieuwe coach. Hun keuze viel op Jeff Coetzee.

Gillé en Vliegen hadden in november de samenwerking met Marco Kroes stopgezet. Voor het nieuwe seizoen werken ze samen met Jeff Coetzee.

Die werkte eerder al samen met Sebastian Cabal en Robert Farah. Coetzee ziet de samenwerking helemaal zitten, zo laat hij op Instagram weten.

“Ik heb Sandoran door de jaren heen met veel interesse gevolgd. Ze hebben indrukwekkende stappen gezet als team op de wereldranglijst, enkele toppers geklopt en mooie titels behaald samen. De linkshandige Joran is een ruwe diamant die klaar is om te schitteren, de rechtshandige Sander heeft de perfecte mix om door te breken in de top tien van de wereld. Ze zijn erg leergierig en ik zie ze zeker nog stijgen op de ranking en Grand Slams winnen.”