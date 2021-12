Elise Mertens kiest voor nieuwe wind: "Dat is voor iedere sporter zo"

Elise Mertens heeft ervoor gekozen om haar door een volledig nieuwe staf te laten begeleiden vanaf volgend seizoen. Enkel de kinesist bleef aan boord.

Een bewuste keuze van Mertens om een nieuwe wind door haar entourage te laten waaien. “Op zeker moment is er nood aan verandering en is het tijd om een nieuwe weg in te slaan. Dat is voor iedere sporter zo”, vertelt ze aan GVA.

“Hopelijk geeft de wissel mij nieuwe energie. De coach heeft een andere werkwijze en visie waarvan ik zeker iets kan bijleren. Ook de conditietraining is anders.”

Ook in de dubbel wil Mertens zich weer laten zien. Ze koos met Veronika Kudermetova een nieuwe partner. “Ik dubbel enorm graag. Het vergt soms wel wat energie, maar het helpt mij anderzijds ook om beter te worden in zowel enkel als dubbel.”

“Het is toch mooi als je een grand slam op je palmares kan bijschrijven. Iets groter bestaat er niet. Ik train trouwens nooit specifiek op dubbel.”