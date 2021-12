Slecht nieuws voor Rafael Nadal: Spaanse tennisser komt met positieve coronatest terug uit Abu Dhabi

Rafael Nadal kwam vorige week voor de eerste keer terug in actie sinds zijn blessures, maar de Spanjaard zou op het toernooi het coronavirus opgelopen hebben. Hij kwam terug in Spanje aan met een positieve coronatest.

Rafael Nadal nam vorige week deel aan een tennistoernooi in Abu Dhabi, maar de Spanjaard heeft er weinig goede herinneringen aan overgehouden. Hij ging er namelijk snel uit en nu is ook duidelijk geworden dat hij besmet is met het coronavirus.

Toen Nadal namelijk terug aan kwam in Spanje, testte hij positief op het coronavirus. De voormalige nummer één van de wereld bij de mannen maakte het nieuws zelf bekend op Twitter.