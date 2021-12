Leuk nieuws voor Alexander Zverev: tennisser verkozen tot Sportman van het jaar in Duitsland

Niet alleen in ons land werd de prijs voor Sportman en Sportvrouw van het jaar uitgereikt, want ook in Duitsland werden deze prijzen uitgedeeld. De prijs voor Sportman van het jaar ging naar de tennisser Alexander Zverev.

Alexander Zverev kan terugblikken op een zeer sterk seizoen. Zo won de Duitser onder meer de gouden medaille op de Olympische Spelen in Tokio, maar ook de Masters kon Zverev op zijn naam zetten. In Duitsland zijn ze onder de indruk van de prestaties van Zverev, want hij is nu verkozen tot Sportman van het jaar in zijn land. Malaika Mihambo, een verspringster, is volgens Sporza dan weer verkozen tot Sportvrouw van het jaar.