19-jarige tennisspeelster verkozen tot Britse Sportpersoonlijkheid van het jaar

Verrassend nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Daar werd gisteren namelijk de nieuwe Britse sportpersoonlijkheid van het jaar gekozen en er werd gekozen voor tennisspeelster Emma Raducanu.

Emma Raducanu kan uiteraard wel terugblikken op een geweldig jaar in het tennis. De nog maar 19-jarige tennisspeelster won namelijk de US Open en is ook de top 20 van de WTA-Ranking binnengekomen.

Ook de Engelse voetbalploeg viel in de prijzen, want zij zijn verkozen tot de ploeg van het jaar. Op het EK voetbal bereikten ze namelijk de finale, waarin ze wel verloren van de Italiaanse nationale ploeg.