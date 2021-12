Rafael Nadal nog niet zeker van deelname aan Australian Open

Krijgen we Rafael Nadal na de jaarwisseling te zien op de Australian Open? Dat is nog niet zeker. Nadal maakte onlangs op een demonstratietoernooi wel zijn hervatting, maar er is nog werk aan de winkel voor de Spanjaard om volop fit te geraken.

Nadal speelde op het exhibitietoernooi van Abu Dhabi twee wedstrijden, tegen Andy Murray en Denis Shapovalov. Twee keer leed Nadal een nederlaag. Dat is natuurlijk niet het belangrijkste, maar het wil wel iets zeggen. Het was dan ook de eerste keer in maanden dat Nadal nog eens een tegenstander partij gaf op de tennisbaan. Hoe zit dat dan met zijn kansen op deelname aan de Australian Open? "Het idee is om naar Australië te gaan en daar mijn best te doen. Maar als ik 100 procent eerlijk ben, kan ik het niet garanderen", tekent Nadal nog voorbehoud aan. OVERLEG PLEGEN MET TEAM Er moet dus nog één en ander besproken worden. "Ik moet met mijn team praten. Het is meer dan zes maanden geleden dat ik mijn laatste officiële wedstrijd heb gespeeld."