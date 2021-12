Alison Van Uytvanck zet na vrijwel perfecte week de kroon op het werk en kijkt feestdagen met titel tegemoet!

Wat een week voor Alison Van Uytvanck! Die titel heeft ze helemaal verdiend. Laat de feestdagen nu maar komen. Ze behaalde deze week overwinning na overwinning in Limoges, zonder ook nog maar een set in te leveren. Dat deed Van Uytvanck ook niet in de finale.

Alison Van Uytvanck was in die finale tegen Ana Bogdan ook de favoriete en verspilde weinig tijd om die status kracht bij te zetten. Bij 1-1 won Van Uytvanck drie spelletjes op rij. Haar Roemeense tegenstandster stribbelde nadien even tegen, maar meer dan dat was het ook niet. Toen Van Uytvanck een set en 2-0 voor kwam, leek ze haast haar hand reeds op de trofee te leggen. Bogdan liet hierna wel zien waarom ze in de finale stond: ze dichtte de kloof onmiddellijk en hield ook hierna in lastige opslaggames stand. Bij 5-5 brak dan toch haar verweer. Van Uytvanck ging verdiend op weg naar de titel en maakte het af met 6-2 en 7-5. Met een titel op zak kan ze toeleven naar de feestdagen.