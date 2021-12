Andy Murray haalt het van Rafael Nadal in topaffiche op exhibitietoernooi

De exhibitietoernooien beginnen op gang te komen. Met Murray - Nadal was er wel een echte topaffiche op het toernooi in Abu Dhabi. In het Midden-Oosten bleek dat er zeker voor Nadal nog werk aan de winkel is om klaar te geraken voor het nieuwe seizoen.

Ergens ook logisch, want het was voor Nadal zijn eerste wedstrijd sinds zijn laatste officiële duel in de maand augustus. Een blessure aan de linkervoet hield Nadal een groot deel van het seizoen aan de kant. Ook Murray weet natuurlijk wat het is om te kampen met blessures. Deze twee grote namen uit het mannentennis maakten er een attractieve match van anderhalf uur van. Murray had de eerste set snel op zak, maar in de tweede set waren ze veel meer aan mekaar gewaagd. Door diep in de set een break te forceren, lag de baan dan toch open voor Murray naar de overwinning. Het werd 6-3 en 7-5 voor de Schot.