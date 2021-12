Alison Van Uytvanck legt ook ervaren Russische over de knie en staat in de finale in Limoges

Alison Van Uytvanck en Limoges: het is een geslaagd huwelijk. In de halve finales was de Russische Vera Zvonareva de tegenstandster. Ervaring heeft die genoeg, maar het betere tennis kwam van Van Uytvanck, die zich zo wist te plaatsen voor de finale.

Van Uytvanck staat al de hele week prima te tennissen in Limoges en dat was in deze wedstrijd niet anders. De eerste vijf games gingen allemaal naar haar, twee daarvan werden blanco binnengehaald. Voor Zvonareva zat er in de eerste set niet meer in dan de eer te redden.

Op haar 37ste legt de Russische nog altijd werkkracht aan de dag. In het zesde spel van de tweede set kon ze enkele breakpunten van Van Uytvanck wegwerken. De volgende keer dat Van Uytvanck aandrong, was de break wel een feit. Een spelletje later was de wedstrijd beslist: Van Uytvanck stootte met 6-1 en 6-4 door naar de finale.