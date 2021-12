Van Uytvanck wel, Greet Minnen niet naar halve finale in Toernooi van Limoges

Eerder op de dag had Alison Van Uytvanck zich geplaatst voor de halve finale van het WTA-toernooi in Limoges. Deze avond was het de beurt aan Greet Minnen.

Minnen, de (ex)-vriendin van Van Uytvanck en het nummer 77 van de wereld, nam het op tegen de Russische Varvara Gracheva. Het was de eerste keer dat beide dames elkaar troffen. 🙌🏼 Dernier match de ces quarts de finales opposant la Belge @GreetMinnen97 à la Russe Varvara Gracheva !#OpenBLSdeLimoges pic.twitter.com/mgMv6kiB0p — Open BLS de Limoges (@OpenWTALimoges) December 17, 2021 Gracheva kon in de eerste set als eerste een break veroveren maar Minnen kwam meteen terug. Toch lukte het ze niet om haar volgende opslagspelletje te winnen waardoor Gracheva 2-4 voor stond na drie opeenvolgende breaks. Verder bleven ze on serve en dus won de Russin de eerste set met 3-6. De opslag van Minnen draaide zeker niet slecht maar toch lukte het Gracheva om opnieuw als eerste door de opslag van Minnen te gaan. De Belgische knokte zich echter terug en leek bij 5-3 de set te veroveren maar moest dan opnieuw een break toestaan. Het lukte ze toch om met 7-5 de felbevochten tweede set binnen te halen. Erop en erover zou je denken maar Minnen moest al na één game in de derde set achtervolgen toen Gracheva door haar opslag ging. Het vat was af bij Minnen die in een mum van tijd 0-4 achter stond. Uiteindelijk verloor ze de derde set met 1-6. Van Uytvanck neemt het zaterdag in de halve finale op tegen Zvonareva. Als ze dat duel wint, kan ze in de finale misschien wel revanche pakken op Gracheva. Victoire de Varvara Gracheva en 3 sets pour ce dernier match de quarts de finale !

✅ Elle est la dernière de la journée à rejoindre les demi-finales qui auront lieu demain !!#OpenBLSdeLimoges pic.twitter.com/3SGRM6SSuJ — Open BLS de Limoges (@OpenWTALimoges) December 17, 2021

