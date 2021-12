Nadal maakt comeback in Abu Dhabi: "Heb geen hoge verwachtingen"

Vandaag speelt Rafael Nadal opnieuw tennis, op een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. Het wordt zijn eerste partij sinds begin augustus.

Nadal verloor toen snel in Washington en gaf uiteindelijk forfait voor Wimbledon en de Olympische Spelen door een probleem aan de linkervoet.

Hij is blij te kunnen tennissen, maar doet dat nog niet zonder pijn. "Maar het gaat niet om de pijn", klinkt het. "Tijdens mijn carrière heb ik vaak pijn gehad, bijna de hele tijd. Het gaat eerder om de kans te krijgen een pijn te voelen waarmee ik kan omgaan en goed kan spelen. We zullen zien."

"Ik moet het proberen in competitie. Natuurlijk voel ik mij beter, anders zou ik hier niet zijn. Ik weet dat de comeback niet eenvoudig wordt. Ik heb op dit moment geen hoge verwachtingen. Mijn enige verwachting is hier te zijn, opnieuw voor een groot publiek spelen, mezelf opnieuw in competitie zien treden tegen goeie spelers en ervan genieten. Het is een heel zware periode geweest voor mij, echt waar, dus hier al gewoon kunnen zijn, is uitstekend nieuws voor mij."

Op 17 januari zal Nadal op de Australian Open aantreden, met weinig tot geen competitieritme. "Het wordt heel moeilijk voor mij. Als het gaat zoals we hopen, dan zal ik voor Australië slechts een toernooi en deze twee matchen hier spelen. Ik zal dus weinig competitie in de benen hebben voor zo'n veeleisend toernooi als Australië. Maar het eerste doel is altijd hetzelfde - gezond zijn. Als ik gezond ben, brandt nog steeds het innerlijke vuur in mij om voor mijn doelen te blijven knokken."