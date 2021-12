Alison Van Uytvanck kan haar kwartfinale in Limoges in twee sets winnend afsluiten

Een interessante affiche was de kwartfinale van Van Uytvanck in Limoges zeker. Mladenovic, het zevende reekshoofd, was de tegenstandster van Van Uytvanck, zelf het tweede reekshoofd. Van Uytvanck won in twee sets met tweemaal 6-4.

Vanaf 1-1 won Van Uytvanck acht van de eerstvolgende tien punten: een prima tussenspurt waarmee onze landgenoot een eerste kloof sloeg. Hierna leverden beide speelsters één keer hun opslagspel. Zo kon Van Uytvanck uiteraard wel haar voorsprong behouden. Ook het uitserveren lukte: Van Uytvanck pakte de eerste set met 6-4. Van Uytvanck had het niet makkelijk tijdens haar eerste twee opslagbeurten in de tweede set, maar kwam die wel goed door en ging bij 2-2 dan zelf door de opslag van Mladenovic. Een rebreak volgde echter onmiddellijk. Nadien maakte Van Uytvanck wel definitief verschil en schaarde ze zich bij de laatste vier.

Lees ook... Alison Van Uytvanck verovert met opnieuw vlotte overwinning plek in kwartfinales in Limoges