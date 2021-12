Nummer vier van de wereld bij de vrouwen moet afhaken voor de Australian Open door blessure

Pech voor de fans van Karolina Pliskova in het tennis. De nummer vier van de wereld bij de vrouwen zal er namelijk niet bij zijn op de Australian Open. Ze kampt met een blessure aan de rechterhand.

Karolina Pliskova zal niet te zien zijn op de Australian Open. De nummer vier van de wereld heeft op een training namelijk een blessure opgelopen. Het zou volgens Het Laatste Nieuws gaan om een blessure aan de rechterhand.

Pech dus voor Pliskova, want de Australian Open ligt haar wel. Zo eindigde ze in 2019 nog in de halve finales van het Australische Grandslamtoernooi. In het verleden was Pliskova nog de nummer één van de wereld.