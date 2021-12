Greet Minnen rekent af met Zwitserse en schaart zich ook bij de laatste acht op toernooi van Limoges

Nadat Van Uytvanck zich bij de laatste acht schaarde, diende Greet Minnen dit ook te doen, in het bestcasescenario. Minnen moest het opnemen tegen Stefanie Vögele, een speelster die al aardig wat jaren meedraait op de WTA-tour.

De eerste set was qua scoreverloop behoorlijk spannend, al had Minnen duidelijk het betere van het spel. Ze kwam bij 2-2 op 0-40, maar Vögele sleepte de game alsnog uit de brand. Bij de volgende opslagbeurt moest Vögele dan toch haar service afstaan. Minnen mocht hierna geen foutjes maken als ze de eerste set wilde binnenhalen. Op haar eigen service kwam ze niet in de problemen.

Vögele leek aanvankelijk vlot aan de haal te gaan met het openingsspel van de tweede set. Minnen haalde echter de kaas nog van haar brood en was vervolgens helemaal gelanceerd. Binnen de korste keren stond het 4-1 en dreigde de uitschakeling voor haar tegenstandster. Die sprokkelde nog amper één spelletje, Minnen plaatste zich met 6-4 en 6-2 voor de kwartfinales.