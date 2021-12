Greet Minnen raakt met dubbelpartner niet voorbij kwartfinales Challenger-toernooi Limoges

Greet Minnen deed het goed met haar dubbelpartner Stojanovic op het Challenger-toernooi in het Franse Limoges, maar de kwartfinales zijn wel het eindstation geworden voor onze landgenote.

Na enkele overwinningen nam Minnen en haar dubbelpartner Stojanovic het nu op tegen Hsieh en Lechemia in de kwartfinales van het toernooi in Limoges. Na een goede eerste set wonnen Minnen en Stojanovic met 3-6.

In de tweede set kwam onze landgenote dicht bij de overwinning, maar uiteindelijk ging de set toch naar Hsieh en Lechemia met 7-6. Een derde set was dus alles bepalend en daarin haalden Hsieh en Lechemia het vlot met 10-3. Minnen is dus uitgeschakeld in Limoges.