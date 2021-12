Alison Van Uytvanck verovert met opnieuw vlotte overwinning plek in kwartfinales in Limoges

Alison Van Uytvanck blijft het uitstekend doen in Limoges. Ze heeft nu al zeker de kwartfinales bereikt, na een vlotte overwinning tegen Tatiana Maria. In de eerste ronde had Van Uytvanck ook al zonder moeite afgerekend met Diatchenko.

Alison Van Uytvanck is het tweede reekshoofd in Limoges en kan voorlopig de verwachtingen eenvoudig vervullen. In haar tweede wedstrijd gunde ze de Duitse Maria aanvankelijk slechts enkele punten. Na zes spelletjes stond het 5-1 voor Van Uytvanck. Enkel bij het uitserveren stribbelde haar tegenstandster wat tegen, maar Van Uytvanck haalde wel die eerste set binnen.

Ook in de tweede set had Van Uytvanck al vroeg een voorsprong te pakken. Deze keer wist Maria wel een spelletje meer te winnen. Veel meer zat er voor haar niet in. Op een moment dat Maria serveerde om in de wedstrijd te blijven, pakte Van Uytvanck nog eens uit met een blanco game.

DUIDELIJKE CIJFERS

Met 6-2 en 6-3 zette Van Uytvanck opnieuw duidelijke cijfers op het bord. Eén spelletje meer ingeleverd dan in haar vorige partij, wel eens te meer een vlotte kwalificatie.