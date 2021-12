Alison van Uytvanck kent geen problemen op Challenger-toernooi in Frankrijk en plaatst zich vlot voor de achtste finales

Knap werk van Alison van Uytvanck op het Challenger-toernooi in het Franse Limoges. Ze haalde het namelijk vlot in twee sets van Diatchenko. Onze landgenote gaat zo naar de achtste finales.

Alison van Uytvanck, de nummer 68 van de wereld, kreeg in de zestiende finales de Russische Diatchenko voor zich. Diatchenko is de nummer 136 en ze had het ook knap lastig tegen onze landgenote.

Van Uytvanck haalde namelijk vlot de eerste set binnen met duidelijke 1-6 cijfers en ook in de tweede set kon de Russische speelster maar weinig weerwerk bieden. 3-6 in set 2 en dus een vlotte overwinning voor van Uytvanck.