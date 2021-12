Kimmer Coppejans raakt niet voorbij achtste finales op Challenger-toernooi in Portugal

Kimmer Coppejans stond deze middag in de achtste finales van het Challenger-toernooi in Maia, Portugal. Onze landgenoot nam het op tegen de nummer 436 van de wereld, maar hij verloor wel in twee sets.

Kimmer Coppejans, zelf de nummer 206 van de wereld, was de duidelijke favoriet voor de wedstrijd tegen de Duitser Ejupovic, maar toch had onze landgenoot het verrassend lastig tegen de nummer 436 van de wereld. Ejupovic wist de wedstrijd zelfs te winnen, want hij was in twee sets te sterk voor Coppejans. Het werd twee keer 6-4 en daardoor is de Belgische tennisser uitgeschakeld op het Portugese Challenger-toernooi.