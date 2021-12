Het is aftellen: David Goffin kent mogelijke tegenstander in duel in voorbereiding op zijn nieuw seizoen

Het is aftellen naar het moment dat David Goffin opnieuw de baan betreedt en een tegenstander partij geeft. Dat moment komt er donderdagavond aan. Dan staat de Luikenaar mogelijk tegenover Michael Pouille, een voormalige toptienspeler.

David Goffin neemt deel aan het exhibitietoernooi in Caen. Daar is ofwel Pouille, ofwel een qualifier, zijn eerste tegenstander. Voor de Luikenaar betekent dit het hervatten van de competitie nadat hij de voorbije maanden out was met een knieblessure.

Waar andere spelers misschien nog bezig zijn aan het huidige seizoen, is dit wel degelijk een toernooi dat volledig in het teken staat van het volgende seizoen. Er worden natuurlijk geen officiële wedstrijden gespeeld. Het opzet voor de deelnemende spelers is om zich klaar te stomen voor 2022.

DONDERDAG IS HET ZOVER

Donderdag begint Goffin om 18u30 aan zijn partij in Caen. Weet hij die winnend af te sluiten, dan komt hij in de finale uit tegen Ugo Umbert. De officiële rentrée van Goffin op de ATP-tour komt er begin januari aan op het toernooi van Melbourne.