Voormalig US Open-winnaar toch nog niet klaar om te hervatten na zijn eerdere polsblessure

In principe hadden we deze week een voormalig US Open-winnaar het spel moeten zien hervatten. Dominic Thiem zou immers zijn opwachting maken op een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. De Oostenrijker heeft echter moeten afzeggen.

Dominic Thiem was een prachtige naam op de affiche voor het toernooi in Abu Dhabi. Thiem is een voormalig nummer 3 van de wereld en won de US Open in 2020. Door een polsblessure kon hij zijn titel in New York niet verdedigen.

VOORBEREIDING KRIJGT PRIORITEIT

Ondertussen is Thiem ook afgegleden naar de vijftiende plek op de wereldranglijst. Hij is nu in volle voorbereiding op het komende seizoen en dat geniet alle prioriteit. Thiem laat weten dat hij zich nog niet klaar voelt om op het hoogste niveau te spelen.

Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van juni. Toen moest Thiem nog in de eerste set opgeven in Mallorca ondanks dat hij op voorsprong stond. In 2021 kwam geen enkele titel bij op zijn palmares, een fitte Thiem moet in 2022 beter kunnen doen.