Greet Minnen zet set achterstand bijzonder vlot recht en wint in de eerste ronde in Limoges

Greet Minnen blijft maar tennissen in 2021 en is deze week actief in Limoges. De eerste ronde heeft ze daar alleszins overleefd: Minnen won in drie sets van Roșca. Minnen kwam een set achter, maar ging nadien nog vlot op en over haar opponente.

Roșca staat net geen 300 plaatsen lager dan Minnen op de wereldranglijst. In principe moest dit dus een hapklare brok zijn. Dat was aanvankelijk niet het geval: een vroege voorsprong werd door Minnen nog weggewerkt, maar bij 3-3 won Roșca opnieuw enkele spelletjes op rij. Dat leverde de Roemeense de eerste set op. SETVERLIES SCHUDT MINNEN WAKKER Dat schudde Greet Minnen wel helemaal wakker. Van bij het begin van de tweede set nam de Belgische het heft resoluut in handen, om daarna nooit meer haar greep op de partij te lossen. Roșca zwoegde zich één keer naar gamewinst in de tweede set. Nadien won Minnen maar liefst negen spelletjes op rij. Dat was niet enkel voldoende om de bordjes qua sets in evenwicht te hangen, maar ook om in de -derde set een beslissende voorsprong te nemen. Opnieuw restte haar tegenstandster enkel het redden van de eer. Minnen maakte het finaal af met 3-6, 6-1 en 6-1.