Kimmer Coppejans naar tweede ronde in Portugal

Op het challengertoernooi van het Portugese Maia heeft Kimmer Coppejans zich geplaatst voor de tweede ronde.

Coppejans is het tweede reekshoofd in Portugal. Hij versloeg in de eerste ronde de Portugees Pedro Araujo.

De partij duurde maar liefst 2 uur en 21 minuten. Coppejans haalde het met 6-4, 4-6 en 6-3.

In de volgende ronde wacht de Spanjaard Oriol Roca Batalla of de Duitse qualifier Elmar Ejupovic.

Het is het tweede toernooi in Maia. Vorige week ging Coppejans er in de kwartfinales uit.