Franse topper in dubbelspel moet passen voor Australian Open

Pierre-Hugues Herbert zal niet deelnemen aan de Australian Open omdat hij zich niet wil laten vaccineren.

Herbert is het nummer acht op de dubbelranking. Hij liet weten dat hij niet naar de Australian Open trekt omdat hij niet gevaccineerd is.

“Het is een persoonlijke keuze om me niet te laten vaccineren”, zegt hij aan L’Alsace. “Deze beslissing zorgt zeker voor bezorgdheden en complicaties in mijn beroep. Ik weet niet of het mogelijk is om vandaag tennisspeler te zijn zonder gevaccineerd te zijn.”

Zijn partner Nicolas Mahut respecteert de keuze van Herbert. “Ik heb mezelf al heel vroeg laten vaccineren maar ik respecteer zijn beslissing. Ik wil geen negatief of positief oordeel over hem vellen.”

Mahut zal op de Australian Open spelen met Fabrice Martin. Samen wonnen ze de European Open.