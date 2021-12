Tenniswereld in rouw: viervoudig grandslamwinnaar Santana overleden, Nadal komt met eerbetuiging

De tenniswereld is in rouw. Viervoudig grandslamwinnaar Manolo Santana is overleden. Rafael Nadal was er snel bij om na de bekendmaking van dit triestige nieuws zijn landgenoot eer te betuigen op de sociale media. Santana werd 83.

Manolo Santana is een ware tennislegende, want hij wist in de jaren '60 drie verschillende grandslamtoernooien te winnen. Zijn eerste Grand Slam veroverde hij in 1961 op Roland Garros. Ook drie jaar later toonde hij zich de beste gravelspeler in Parijs.

De US Open kwam in 1965 op zijn palmares, Wimbledon in 1966. Als hij kon woonde Santana nog graag tenniswedstrijden bij. In de jaren '80 werd hij dan ook opgenomen in de Hall of Fame. De man, die leed aan Parkinson, is thuis in Marbella overleden.

Het Masters 1000-toernooi van Madrid maakte het nieuws wereldkundig, Santana was erevoorzitter van dat toernooi. Rafael Nadal laat op Twitter weten Santana nooit te zullen vergeten.