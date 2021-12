Na matig tennisjaar moet 2022 pak beter worden: David Goffin weet waar en wanneer hij eraan begint

Voor David Goffin is 2021 een matig tennisjaar om snel te vergeten. In 2022 moet het beter en Goffin heeft er ook al zicht op wanneer zijn nieuwe campagne begint. Kort na de jaarwisseling hervat de Luikenaar de competitie.

Verschillende media melden dat David Goffin zich vanaf 4 januari 2022 opnieuw op de baan waagt. Goffin gaat immers meedoen aan het ATP-toernooi van Melbourne, een voorbereidingstoernooi op de Australian Open, de eerste Grand Slam van het jaar.

EERSTE OFFICIËLE MATCH IN DRIE MAANDEN

In Melbourne zal Goffin zijn eerste officiële wedstrijd spelen in meer dan drie maanden. Zijn laatste partij dateert van 31 augustus, in de eerste ronde van de US Open. Nadien zette Goffin een punt achter zijn seizoen vanwege een knieblessure.

Dat seizoen werd toch al vooral gekenmerkt door nederlagen. Goffin neemt in 2022 een nieuwe, frisse start. Vooraleer hij naar Melbourne trekt, doet Goffin deze maand nog wel al wat ritme op in het exhibitietoernooi van Caen. Op privévlak was 2021 overigens wel een goed jaar voor onze beste mannelijke tennisspeler: hij stapte in september in het huwelijksbootje met zijn vriendin Stéphanie.