Greet Minnen speelt nog een finale dit jaar: Belgische na driesetter naar eindstrijd in het dubbelspel in Angers

Laat op het seizoen speelde Greet Minnen nog voor een finaleplaats. Op het toernooi van Angers had ze in het dubbelspel de halve finales bereikt. Samen met de Slovaakse Mihalikova wist ze ook die halve finale tot een goed einde te brengen.

De Georgische Kalashnikova en de Russische Panova waren de tegenstandsters. Minnen en Mihalikova sloegen bij 1-1 een eerste kloofje en die bouwden ze dan ook uit naar 5-2. Het werd toch nadien toch nog spannend, maar de eerste set lieten ze niet meer uit handen glippen.

In de tweede set was het meteen een ander paar mouwen: Kalashnikova en Panova namen meteen een voorsprong. Minnen en Mihalikova kwamen wel onmiddellijk weer langszij. In het vervolg van de set gaven beide dubbelduo's mekaar geen duimbreed toe. Bij 4-5 volgde een game met een beslissend punt. Dat ging naar Kalashnikova en Panova, de set dus ook.

SUPERTIEBREAK

Daardoor kwam er een supertiebreak aan te pas. Tot twee keer toe nam Minnen met haar dubbelpartner een voorsprong. Bij 5-4 was alles nog mogelijk, maar nadien gaven ze geen enkel punt meer weg. De kwalificatie voor de finale was zo een feit met 6-4, 4-6 en [10-4].