Supertiebreak is er te veel aan: Coppejans strandt in de kwartfinales in het dubbelspel in Portugal



Foto: © photonews

Kimmer Coppejans had zich in het toernooi in Portugal geplaatst voor de kwartfinales van het dubbel, aan de zijde van zijn Nederlandse partner Mats Hermans. Die kwartfinale hebben ze echter niet overleefd. Ze dwongen wel een supertiebreak af, maar daarin wonnen ze slechts een paar punten. Tegenstanders waren Lorenzo Bocchi en Miguel Damas: een Italiaans-Spaans duo. Een eerste break in het voordeel van Coppejans en Hermans werd onmiddellijk gevolgd door een rebreak. Bij 5-4 volgde er een game met een beslissend punt. Coppejans en Hermans konden zich geen misstap permitteren, maar het punt ging toch naar Bocchi en Damas, en de set dus ook. Het begin van de tweede set was een kopie van het eerste deel van de eerste set. Toen ze 5-3 achterkwamen, zag het er al slecht uit voor Coppejans en Hermans. Gelukkig konden ze onmiddellijk iets terugdoen: het werd 5-5, 6-6 en dus een tiebreak. Bij 1-1 in die tiebreak wonnen ze drie punten op rij en daar bouwden ze op voort om de set uit de brand te slepen. IN SUPERTIEBREAK SNEL OP ACHTERSTAND Er kwam dus een supertiebreak aan te pas, maar daarin was het het omgekeerde verhaal. Nu waren het Bocchi en Damas die snel afstand nemen: na 6 punten stond het al 5-1. Het volgende punt was voor Coppejans en Hermans, de vijf punten nadien waren allemaal voor Bocchi en Damas. Die gingen met 6-4, 6-7 (3/7) en [10-2] door naar de halve finales in het Portugese Maia. Coppejans is wel nog actief in het enkelspel. Lees ook... Kimmer Coppejans overleeft eerste ronde in Portugal



Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws per mail.