Sterren uit het damestennis maken plannen voor de start van het nieuwe seizoen

Veel pauze tussen de seizoen is er niet in het tennis. Bij de dames weten de grootste sterren ondertussen wel waar ze dat seizoen gaan inzetten. Nog enkele weken en dan geven de Barty's, Sabalenka's en Osaka's van deze wereld opnieuw het beste van zichzelf op de baan.

Nummer één van de wereld Ashleigh Barty gaat in de eerste week van januari deelnemen aan het toernooi van Adelaide, weet The Guardian. Voor Barty belooft dit het eerste toernooi in ongeveer vier maanden te worden. De Australische kwam na de US Open niet meer in actie.

Ze zal daar zeker niet de enige topper zijn die meedoet. Liefst negen speelsters van de volledige top tien tekenen present in Adelaide. Zo ook Aryna Sabelanka, de nummer 2 op de wereldranglijst. Sabalenka hoopt in 2022 nog net dat extra stapje te zetten, nadat ze dit jaar in twee Grand Slams de halve finales haalde.

Ook is het in het bijzonder uitkijken naar Emma Raducanu en Naomi Osaka. De ene kende als tiener haar doorbraak met winst op de US Open en moet bevestigen. De andere is gezakt naar de dertiende plaats op de rangschikking nadat ze te kampen had met mentale problemen. Beide spelen twee voorbereidingstoernooien op de Australian Open in Melbourne Park, ook wel de 'Melbourne Summer Set' genoemd.