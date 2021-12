Greet Minnen plaatst zich met dubbelpartner voor halve finales in Angers na thriller

Greet Minnen heeft zich samen met haar dubbelpartner Mihalikova kunnen plaatsen voor de halve finales op het challenger-toernooi in Angers. Ze haalden het na een thriller van het duo Blinkova/Stojanovic.

Greet Minnen en Mihalikova begonnen niet goed aan hun kwartfinale, want de eerste set verloor onze landgenoot en haar dubbelpartner kansloos met 2-6. In de tweede set liep het wel beter, want dan haalden Minnen en Mihalikova het met 7-5.

Een derde set moest dus beslissen over de winst en het werd een zeer spannende set. Uiteindelijk haalden Minnen en Mihalikova de derde set binnen met 10-8 en zo heeft onze landgenote zich kunnen plaatsen voor de halve finales.