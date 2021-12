Geen halve finale voor Kimmer Coppejans in Portugal: Portugees is in zijn thuisland in twee sets te sterk

In Maia, Portugal, werkte Kimmer Coppejans deze middag zijn kwartfinale van een Challenger-toernooi af. Onze landgenoot nam het op tegen thuisspeler Borges en hij verloor uiteindelijk ook in twee sets.

Kimmer Coppejans kreeg geen makkelijke opgave in de kwartfinales in Portugal. De nummer 207 van de wereld stond tegenover Borges, de nummer 228 van de wereld. Hij staat dus lager in het klassement, maar dit toernooi is wel in zijn thuisland, want Borges is een Portugees.

In de eerste set waren beide heren aan elkaar gewaagd, maar Borges sloeg op het juiste moment toe en won dan ook met 6-4. In de tweede set was het nog spannender, maar ook nu trok Borges aan het langste eind. 7-6 (7/4) en dus is Coppejans uitgeschakeld in Portugal.