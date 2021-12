Voormalige tenniskampioene als eerste vrouw ooit toernooidirecteur van Roland Garros

Haar eigen loopbaan als tennisspeelster was uiteraard uiterst succesvol, met eindzeges op de Australian Open, Wimbledon en de Masters. Roland Garros wist Mauresmo nooit te winnen, maar ze gaat het grootste toernooi in haar thuisland nu wel leiden.

Vanzelfsprekend bezorgt dat Amélie Mauresmo enige fierheid. "Ik ben heel trots om het Roland Garros-team te vervoegen", zegt de vrouw die ook al het Franse Fed Cup-team leidde. "Ik heb de positie van toernooidirecteur geaccepteerd met duidelijke ambities."

She is the first woman to lead the Roland-Garros tournament.#RolandGarros pic.twitter.com/Fiv83jZpN3