Chinese is te sterk voor Greet Minnen in achtste finales in Angers

Greet Minnen had als derde reekshoofd zeker gehoopt om ver te geraken in Angers. Een Chinese tegenstandster heeft daar anders over beslist. In de achtste finales moest Minnen het opnemen tegen Yue Yuan en die bleek te sterk.

Greet Minnen nam nochtans de beste start, maar moest haar voorsprong ook meteen weer inleveren. Dat was al een eerste indicatie van hoe moeilijk het zou worden voor onze landgenote. Vanaf 3-3 won ze geen enkel spelletje meer in de eerste set en zag ze Yuan daarmee aan de haal gaan. In de eerste drie games van de tweede set was het voor beide dames knokken voor elk punt. Ze behielden in deze fase van de wedstrijd wel hun service. Bij 2-2 won Yuan echter opnieuw drie spelletjes op rij en zo zette ze Minnen met de rug tegen de muur. Yuan kon het bij de volgende opslagbeurt afmaken en klopte Minnen met tweemaal 6-3.

