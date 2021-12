Australian Open benadrukt: "Geen medische uitzondering voor Novak Djokovic"

Maakt de Australian Open een uitzondering voor Novak Djokovic? Die geruchten deden de ronde, nadat de naam van Djokovic ineens toch op de deelnemerslijst van het grandslamtoernooi stond. De nummer 1 van de wereld had voordien steeds aangegeven niet te willen zeggen of hij gevaccineerd is.

Maar enkel gevaccineerde spelers kunnen deelnemen aan de Australian Open. Werd er dan niet met twee maten en twee gewichten gewerkt? Neen dus, benadrukken ze bij de organisatie. "Laat me duidelijk zijn: niemand kan de Australian Open spelen zonder gevaccineerd te zijn", aldus toernooidirecteur Craig Tiley. GEEN VRIJSTELLINGEN VERLEEND Ook de nummer één van de wereld bij de mannen dus niet. "De enige voorwaarde waaronder je toch zonder vaccinatie kan deelnemen, is als je een medische vrijstelling krijgt van de Australische authoriteiten. Maar ik heb de rapporten gezien en er zijn momenteel geen medische vrijstellingen verleend." Als Novak Djokovic aan de start van de Australian Open komt, betekent dat dus dat hij sowieso gevaccineerd is. Zijn naam staat voorlopig op de deelnemerslijst, maar dat maakt het nog niet helemaal zeker dat hij ook effectief in actie komt.