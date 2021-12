Ook 1/8e finales vormen geen probleem voor Kimmer Coppejans in Portugal

Kimmer Coppejans heeft nu ook de 1/8e finales in Portugal overleefd. Onze landgenoot nam het deze middag op tegen de Spanjaard Damas en hij haalde het in twee sets: het werd 2-6 en 1-6 voor Coppejans.

Kimmer Coppejans, de nummer 207 van de wereld, nam het in de 1/8e finales in Portugal op tegen Damas, de nummer 763 van de wereld. Het mocht normaal dus geen probleem opleveren voor Coppejans en de eerste set ging ook vlot naar de Belg met 2-6.

In de tweede set liep het zelfs nog iets vlotter voor Coppejans, want dan gunde hij de Spanjaard maar één spelletje. 2-6 en 1-6 dus en zo heeft Coppejans zich vlot voor de volgende ronde kunnen plaatsen in het Portugese toernooi.