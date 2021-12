Greet Minnen nog niet uitgetennist en begint toernooi in Frankrijk met overwinning

Greet Minnen blijft ook in december alles op het tennis zetten. Ze is met een overwinning begonnen aan het WTA-toernooi van Angers, in Frankrijk. Minnen is daar derde reekshoofd en loste in de eerste ronde alvast de verwachtingen in.

Chloe Paquet was de tegenstandster van Minnen in de eerste ronde. Minnen ging bij 2-2 door de opslag van de Française, werd onmiddellijk teruggebroken en nam vervolgens opnieuw de service van haar opponente af. Deze keer kon Minnen wel bevestigen op de eigen opslag en was de break dus doorslaggevend voor de uitkomst van de set. Minnen ging voort op haar elan en nam een geweldige start in de tweede set. Ze liep 2-0 en 4-1 uit. Desondanks werd het hierna toch nog spannend. Paquet keerde nog terug tot 4-3, maar kreeg de kloof niet helemaal dicht. Met tweemaal 6-4 verzekerde Minnen zich van een plek in de achtste finales.