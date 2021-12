Djokovic toch gewoon aan de start van de Australian Open? Serviër op deelnemerslijst, Serena Williams niet

De kans stijgt dat Djokovic gewoon aan de start van de Australian Open komt. Op de deelnemerslijst van het grandslamtoernooi prijkt alvast de naam van de nummer 1 van de wereld bij de mannen. Wie er in Melbourne niet bij zal zijn, is Serena Williams.

Novak Djokovic wil voorlopig nog niet gezegd hebben of hij gevaccineerd is of niet. Zo dreigde zijn deelname aan de Australian Open in het gedrang te komen, want enkel gevaccineerde spelers mogen meedoen. Onlangs geraakte wel bekend dat Djokovic in januari met Servië gaat meedoen aan de ATP Cup in Sidney en nu staat hij dus ook op de deelnemerslijst van de Australian Open.

Tenzij Djokovic nog met een mededeling komt waarin hij zegt op de valreep alsnog te passen voor het eerste grandslamtoernooi van 2022, komt hij dus wel degelijk aan de start van de Australian Open. Een grote naam die wel ontbreekt, is die van Roger Federer. De Zwitser kondigde eerder al aan dat hij niet fit zou geraken voor de eerstvolgende Grand Slam.

© photonews

Federer is niet het enige 'oudje' dat afzegt, want bij de dames doet Serena Williams niet mee. "Fysiek sta ik niet waar ik moet staan", aldus Williams in een verklaring van de organisatie. De 24ste grandslamzege van de Amerikaanse komt er in 2022 dus zeker niet in Melbourne.