WTA deelt awards uit: Barty opnieuw speelster van het jaar, geen prijs voor Mertens

De WTA heeft de awards uitgedeeld voor 2021. Ashleigh Barry is opnieuw tot speelster van het jaar verkozen. De Australische is ook de nummer 1 op de wereldranglijst. Elise Mertens viel niet in de prijzen, ondanks haar schitterende resultaten in het dubbelspel.

Het is al voor het derde jaar op rij dat Ashleigh Barty verkozen werd tot beste speelster. De statistieken spreken voor zich: Barty pakte in 2021 vijf titels, niemand deed beter. Eén van die vijf titels behaalde ze dan nog op het wellicht meest prestigieuze toernooi: Wimbledon. MERTENS EN HSIEH NIET BESTE DUBBELDUO De WTA koos ook het beste dubbelduo. Elise Mertens kwam hier ook zeker voor in aanmerking, samen met haar dubbelpartner Hsieh, want zij staken als duo twee grandslamtitels op zak. De WTA koos echter voor de Tsjechische dames Siniakova en Krejcikova, de winnaressen van Roland Garros en de WTA Finals. Siniakova is ook de nummer 1 van de wereld in het dubbel. Haar dubbelpartner Barbora Krejcikova mag meer dan één keer juichen. Zij werd immers verkozen tot meest verbeterde speelster dankzij haar prestaties in het enkelspel.