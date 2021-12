Novak Djokovic lijkt dan toch gevaccineerd te zijn tegen het coronavirus: nummer één van de wereld zit in Servische selectie voor ATP Cup in Sydney

Begin januari staat in Sydney, Australië, de ATP Cup op het programma. Servië heeft haar selectie bekendgemaakt voor het toernooi en volgens Sporza is Novak Djokovic daarbij. Het zou dus kunnen betekenen dat Djokovic gevaccineerd is tegen het coronavirus.

Je mag namelijk alleen in Australië binnen als je dubbel gevaccineerd bent tegen het coronavirus. Het feit dat Djokovic dus naar Sydney zal trekken om mee te doen aan de ATP Cup met Servië, zou dus moeten betekenen dat hij gevaccineerd is. Het is ook goed nieuws voor de organisatie van de Australian Open, want als Djokovic dubbel gevaccineerd is, zal de nummer één van de wereld ook aanwezig mogen zijn op het grandslamtoernooi.