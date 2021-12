Ex-nummer vier van de wereld is mentaal en fysiek niet klaar en zal er niet bij zijn op de Australian Open

U zal op de Australian Open in januari niet naar Bianca Andreescu moeten zoeken. De Canadese speelster voelt zich mentaal en fysiek niet klaar om te spelen en zal er dus niet aanwezig zijn.

Bianca Andreescu is nu de nummer 46 van de wereld, maar twee jaar geleden stond de Canadese nog aan de top van het vrouwentennis. Zo stond ze even op de vierde plaats op de wereldranking en won ze onder meer de US Open.

Maar het coronavirus en het isoleren in de hotels dat erbij gepaard gaat, lijkt voor heel wat problemen te zorgen bij de Canadese speelster. Daarnaast zou haar grootmoeder op intensieve zorgen gelegen hebben met het coronavirus, wat er stevig heeft ingehakt bij Andreescu. Op Twitter laat ze weten dat ze mentaal en fysiek niet klaar is om deel te nemen aan de Australian Open. Ze zal dan ook niet te zien zijn op het Grandslamtoernooi.