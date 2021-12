Kimmer Coppejans overleeft eerste ronde in Portugal

In het Portugese Maia heeft Kimmer Coppejans zich geplaatst voor de tweede ronde van het Challengertoernooi.

Coppejans is in Portugal het tweede reekshoofd. Hij haalde het van de Engelsman Paul Jubb in twee sets. Het werd twee keer 6-1.

In de volgende ronde, de achtste finales al meteen, moet Coppejans het opnemen tegen onze landgenoot Julien Cagnina of de Spaanse qualifier Miguel Damas.

Coppejans speelt ook in het dubbel mee, met de Nederlander Mats Hermans. Zij zijn het derde reekshoofd en openen tegen de Portugezen Miguel Gomes en Francisco Rocha.