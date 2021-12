Johan Van Herck blikt terug op seizoen van David Goffin

Het werd voor David Goffin een seizoen om vlug te vergeten, al waren er ook enkele mooie hoogtepunten.

In de eerste vier maand boekte hij onder andere een halve finale in Antalya, de titel in Montpellier en de winst tegen Zverev in de kwartfinale in Monte Carlo.

Nederlagen en een vervroegd einde van het seizoen zorgden ervoor dat Goffin naar de 39ste plaats op de wereldranking zakte.

“Door de combinatie corona en blessures heeft David een erg moeilijk jaar gehad. Het was van oplapwerk naar oplapwerk. David speelde te weinig matchen en die heeft hij nodig om zich goed te voelen, om ritme te krijgen. Dat is hij wat kwijt”, zegt Johan Van Herck op Sporza.

“Het was een wijze beslissing om na New York te stoppen en vanaf de basis weer te beginnen opbouwen. Maar het zal vechten worden voor een plaats in de top 20. Hij zal vanaf de eerste rondes top moeten zijn om matchen te winnen.”