Rusland pakt voor derde keer de Davis Cup

Rusland is in Madrid voor de derde keer in de geschiedenis de winnaar van de Davis Cup.

Rusland haalde het in de finale van Kroatië met 2-0. De Russen wonnen de twee enkelspelen, waardoor de dubbel overbodig was. Rublev won de eerste partij tegen Goja: 6-4 en 7-6. In de tiebreak werd het 7-5. Twee spannende sets, maar wel een eerste score voor Rusland. Medvedev stond voor het tweede duel oog in oog met Cilic. De eerste set ging met 7-6 (9-7) naar de Rus. In de tweede set ging Medvedev naar 6-2. Rusland won in 2002 en 2006 al de Davis Cup. Kroatië won eerder in 2005 en 2018.