Novak Djokovic komt met nieuws: "Jullie zullen het zeer binnenkort weten"

Novak Djokovic werd vrijdag met Servië uitgeschakeld in de halve finale van de Davis Cup.

De vraag die Djokovic echter blijft achtervolgen is of hij begin volgend jaar zal deelnemen aan de Australian Open. Na de halve finale van de Davis Cup gaf hij nog altijd geen antwoord. “Jullie zullen zeer binnenkort weten of ik zal spelen in Melbourne”, klonk het op de persconferentie.

Op de Australian Open moet elke deelnemer gevaccineerd zijn. Djokovic is geen voorstander van vaccinatie en het is niet geweten of hij het vaccin effectief liet zetten.

"Ik ga de komende dagen goed recupereren en het tennis even proberen te vergeten", zei hij nog. "Ik ben heel vermoeid. Het seizoen eindigt vandaag voor mij. Ik heb mijn uiterste best gedaan en heb geen spijt van mijn deelname aan de Davis Cup. Ik begrijp dat jullie antwoorden willen, maar jullie gaan zien wat de toekomst brengt. Ik kan jullie geen datum geven wanneer ik herbegin. De Australian Open komt er snel aan. Jullie gaan het snel weten."