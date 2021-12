Medvedev en landgenoten maken wel nog kans op trofee: tweede finalist in Davis Cup bekend

In tegenstelling tot Novak Djokovic maakt die andere topper, Daniil Medvedev, in de Davis Cup wel nog kans om met zijn land de trofee te veroveren. Rusland heeft zich immers geplaatst voor de finale en neemt het daarin op tegen Kroatië.

De Kroaten hadden eerder het Servië van Novak Djokovic uitgeschakel. De tweede halve finale ging tussen Rusland en Duitsland. Rublev en Koepfer mochten als eersten de baan op voor het eerste enkelspel. Toen Rublev de eerste set binnenhaalde, had hij het moeilijkste al gedaan. Koepfer won nadien geen enkel spelletje meer: 6-4 en 6-0 voor Rublev dus.

MEDVEDEV STELT FINALEPLEK VEILIG

Rusland op 1-0 en dan was het aan Daniil Medvedev om de plek in de finale helemaal veilig te stellen. Hij stelde niet teleur: in beide sets was Medvedev telkens een tikkeltje sterker dan Jan-Lennard Struff. Met tweemaal 6-4 trok Medvedev aan het langste eind, Rusland was dan al zeker dat het doorging naar de finale.

Het dubbelspel was dus een verplicht nummertje voor de statistieken. Krawietz en Puetz konden voor Duitsland de eer nog redden tegen Karatsev en Kachanov met 4-6, 6-3 en 6-4. De ontmoeting eindigt bijgevolg op 2-1 in het voordeel van Rusland.