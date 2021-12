Ook Flipkens ondersteunt ferme houding WTA: "Hoop dat andere instanties volgen, het gaat om mensenleven"

De WTA vertrouwt China niet in de zaak-Peng Shuai, zo veel is duidelijk. Kirsten Flipkens ondersteunt alvast de maatregel van de WTA om de toernooien in China voorlopig te schorsen. Eerder sprak ook Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld bij de mannen, zijn steun uit.

Kirsten Flipkens doet dat nu ook openlijk bij VRT NWS. Ze kent Peng goed. "We zijn samen opgegroeid, al van bij het juniorencircuit. Het spreekt voor zich dat je er wel mee bezig bent. Zolang Peng Shuai niet vrijuit kan spreken en leven, vind ik wel dat er een goed statement gemaakt is door de WTA."

Flipkens kan zich dus helemaal vinden in het voorlopig schrappen van de Chinese toernooien. "We spelen normaal gezien in september, oktober en november toernooien in China. Een heel sterk statement van onze CEO Steve Simon, in de hoop dat andere instanties zoals de ATP, de ITF en hopelijk zelfs het IOC zullen volgen."

MENSENLIJKE BOVEN FINANCIËLE

De tennisgemeenschap gaat helemaal mee in het verhaal, verzekert ze. "Ik denk dat iedereen daar achter staat. Het menselijke gaat boven het financiële. Het gaat om een collega, om een mensenleven. Het kan gewoon niet dat seksueel misbruik zomaar in de doofpot zou worden gestoken. Natuurlijk spreken we daar met de tennissers onderling over en ik denk dat het ook op social media enorm leeft."