IOC had opnieuw contact met Peng maar WTA schorst tennistoernooien in China

De situatie rond tennisspeelster Peng Shuai blijft de gemoederen bedaren. De WTA heeft het dreigement om tennistoernooien uit China te schorsen uitgevoerd. Dat betekent dat Chinese toernooien op de WTA-kalender voorlopig niet kunnen plaatsvinden.

De WTA vermoedt dat Peng Shuai niet in staat is om vrijuit te spreken, zonder hierbij geïntimideerd of onder druk gezet te worden. Volgens de WTA hebben Chinese functionarissen de kans gekregen om die vermoedens de kop in te drukken, maar zijn ze daar onvoldoende in geslaagd.

Het gevolg daarvan is dat de WTA de toernooien in China voorlopig schrapt. Ook herhaalt de organisatie nog maar eens de oproep om een transparant onderzoek in te stellen naar de beschuldigingen die Peng uitte. De tennisspeelster heeft Zhang Gaoli, een voormalig vicepremier van China, ervan beschuldigd haar te hebben aangerand.

PERSOONLIJKE ONTMOETING IN JANUARI

Ondertussen heeft het IOC wel opnieuw contact gehad met Peng. Het hoopt met 'stille diplomatie' iets te bereiken. "Op basis van ervaringen van regeringen en andere organisaties is dat de meest veelbelovende manier om in dergelijke humanitaire aangelegenheden doeltreffend te werk te gaan. We hebben een afspraak gemaakt voor een persoonlijke ontmoeting met Peng in januari."