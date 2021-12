Ex-nummer 4 van de wereld bij de vrouwen houdt het voor bekeken

Straf nieuws uit de tenniswereld. Johanna Konta heeft namelijk besloten om haar carrière in het tennis te beëindigen. Ze won vier WTA-titels en stond even op de vierde plaats in de wereldranking.

U zal de komende jaren niet meer naar Johanna Konta moeten zoeken in het tennis. De Britse speelster houdt het namelijk voor bekeken. Konta is geen onbekende in het tennis, want ze was nog even de nummer vier van de wereld.

Konta heeft het nieuws zelf laten weten op Twitter. Een Grand Slam kon Konta nooit winnen, maar ze behaalde wel drie keer de halve finales. Ze kon ook vier WTA-titels op haar naam zetten. Konta houdt het nu op haar 30-jarige leeftijd voor bekeken door blessures.