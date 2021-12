Duitsland staat in halve finales Davis Cup na mooie overwinning tegen Groot-Brittannië

Duitsland heeft voor een stunt kunnen zorgen op de Davis Cup. De Duitsers haalden het in hun kwartfinale namelijk van Groot-Brittannië. Het werd uiteindelijk 2-1 voor Duitsland, waardoor zij bij de laatste vier staan.

De eerste match werd wel nog gewonnen door Groot-Brittannië, want Daniel Evans, de nummer 25 van de wereld, haalde het vlot van Peter Gojowczyk met 6-1 en 6-2. In de tweede wedstrijd kwamen de Duitsers wel langszij, want Cameron Norrie verloor verrassend van Jan-Lennard Struff met 7-6 (8/6), 3-6 en 6-2.

Het dubbelspel moest dus bepalen wie er naar de halve finale ging en daarin namen Krawietz en Pütz het op tegen Salisbury en Skupski. Het was een spannende wedstrijd, maar Krawietz en Pütz bezorgden Duitsland uiteindelijk de zege met 6-7 (10/12) en 6-7 (5/7). Duitsland gaat zo naar de halve finales.